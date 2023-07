Die erste österreichische Pizza feierte Premiere

Zutaten:

500 g Fini’s Feinstes Bio-Pizzamehl

290 ml lauwarmes Wasser

30 g Olivenöl

10 g frischen Germ

10 g Salz

Belag für Pizza „Heidi“: Tomatensauce, Bergkäse und Alpenkräuter

Belag für Pizza „Sepp“: Tomatensauce, Speck, frischer Schnittlauch

Zubereitung:

Pizzamehl in eine Schüssel geben, eine Vertiefung einarbeiten und darin Germ mit dem lauwarmen Wasser verrühren. Olivenöl und Salz dazugeben und alles entweder mit den Händen oder mit der Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig kneten. Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort für 2 Stunden aufgehen lassen. Den Teig auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche in 3 Portionen teilen, zu Kugeln schleifen und wiederum mit einem Küchentuch bedeckt für 30 Minuten gehen lassen. Jede Kugel per Hand zu einer runden Pizza formen. Mit den Fingern bis an den Rand leicht ziehen und mit sanftem Druck formen. Nach Lust und Laune belegen und anschließend im vorgeheizten Ofen bei 230°C (Ober- und Unterhitze) eher im oberen Drittel für ca. 12-15 Minuten backen.