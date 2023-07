Mattle: „In Tirol gibt es viele Herzensmenschen!“

Welchen Wert hat das Ehrenamt in Tirol?

Was die Tirolerinnen und Tiroler ehrenamtlich in Vereinen, Initiativen und im Privaten leisten, ist unbezahlbar. Ich kann das nicht in Beträgen, sondern nur in Dank ausdrücken. Im Namen des Landes bedanke ich mich für den wertvollen Einsatz in den Einsatzorganisationen, im Sport, im Sozialbereich oder in der Kultur.