„Krone“-Preis: Sind Sie unser Herzensmensch?

„Krone Herzensmensch Tirol 2023“ hat sich zum Ziel gesetzt, das freiwillige Engagement in Tirol zu ehren. Damit will man all den wunderbaren Menschen danken, die ihre Zeit und Energie einsetzen, um anderen zu helfen. „Weil das so wichtig ist, ehrt die “Krone„ die Gewinnes des Projekts “Herzensmensch" mit tollen Preisen im Wert von bis zu 5000 Euro. Jene Wertschätzung, die diese wichtigen Stützen der Gesellschaft verdienen.