Autostopperin (34) auf Autobahnauffahrt angefahren

Die 34-jährige Autostopperin aus Wien beabsichtigte am Samstag gegen 17.20 Uhr auf der B141 in Haag am Hausruck im Bereich der Autobahnauffahrt Richtung Linz Fahrzeuge anzuhalten. Nachdem ein Pkw, der am Abbiegestreifen angehalten hatte, den Anschein machte sie mitzunehmen, lief die Wienerin, ohne auf den Verkehr zu achten, Richtung des Abbiegestreifens.