Wie man sich gegen die Affenhitze schützen kann

In den kommenden Tagen werden die Temperaturen in Vorarlberg teils deutlich über die 30-Grad-Marke klettern. Außergewöhnlich ist das längst nicht mehr, aufgrund der Klimaveränderungen hat sich die Zahl der Hitzetage seit den 80er-Jahren mehr als verdoppelt. Wer gemütlich am Pool oder am Strand liegen darf, wird sich mit dieser Affenhitze gut arrangieren können. Wer jedoch körperlich anstrengende Arbeiten verrichten muss oder zu einer Risikogruppe gehört, sollte ganz bewusst auf seine Gesundheit achten. Es ist schon viel getan, wenn man folgende Ratschläge beherzigt: