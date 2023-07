Billie Eilish schrieb Song für neuen „Barbie“-Film

A-List auf der Track-List

An dem Soundtrack „Barbie the Album“ wirkten zahlreiche Künstler mit, darunter auch Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ice Spice, Khalid und Haim. Auch Hauptdarsteller Ryan Gosling tritt mit dem Lied „I‘m Just Ken“ als Sänger auf. Das Album soll passend zum Kinostart am 21. Juli veröffentlicht werden.