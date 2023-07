Claudia Riegler: Auch mit 50 kein Ende in Sicht

Ein bedeutender Grund, den die Snowqueen auch offen anspricht, für das Weitermachen ist Olympia 2026 in Italien. „Die Olympischen Spiele reizen mich voll, weil ich weiß, dass ich nur noch drei Sommer durchziehen muss, und dann wären die Spiele schon wieder da.“ Hört sich so an, als wäre ein Karriereende noch lange nicht in Sicht. „Ich war schon einmal näher dran am Aufhören“, gibt sie zu.