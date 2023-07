Sei live beim Red Bull FTW E-Sport Finale dabei

Die letzten Qualifikationen finden am kommenden Samstag in Wien statt. Schon jetzt haben sich Louis Vaasen und Johannes Findling in League of Legends, Mike Wünscher und Niklas Gell in CS:GO und Manuel Juen und Pascal Neumann in Rocket League ihren Platz im Finale gesichert. Sie werden gegen Profispieler:innen des BIG Clan, von Austrian Force und der Ninjas in Pyjamas antreten.