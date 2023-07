400. Mal über 60 m! Weißhaidinger 3. in Karlstad

Österreichs Diskuswurf-Rekordler Lukas Weißhaidinger hat in Schweden beim Karlstad Grand Prix mit 65,26 m den sehr guten dritten Platz belegt! Er musste sich nur dem einmal mehr überragenden Olympiasieger Daniel Stahl (SWE/70,25 m) und dem Australier Matt Denny (66,01 m) geschlagen geben. In Karlstad feierte Weißhaidinger ein tolles Jubiläum: Zum 400. Mal warf er in seiner Karriere über 60 m weit!