US-Behördenkontakt zu IT-Riesen wird eingeschränkt

„Historische Anordnung“

Der Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry, sprach von einer „historischen Anordnung“. Sie werde die Regierung des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden daran hindern, politische Äußerungen „gewöhnlicher Amerikaner“ in Onlinemedien zu „zensieren“. Er beschuldigte hochrangige Beamte des Versuchs „zu diktieren, was Amerikaner auf Facebook, Twitter, Youtube und anderen Plattformen über Covid-19, Wahlen, Kritik an der Regierung und mehr sagen können und was nicht“.