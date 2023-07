EU-Gerichtshof schmettert Facebook-Beschwerde ab

Im Streit mit dem deutschen Kartellamt hat Facebook-Mutterkonzern Meta eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) erlitten. Behörden dürften in Kartellverfahren die Einhaltung von Datenschutzvorschriften in ihre Prüfung mit einbeziehen, urteilte der EuGH in Luxemburg.