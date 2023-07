Rapid verliert gegen slowakischen Vizemeister

In der MOL-Arena geriet Rapid rasch durch einen Doppelpack von Nikola Krstović in Rückstand, fand aber nach rund 30 Minuten immer besser ins Spiel. Nicolas Kühn erzielte in der 40. Minute den Anschlusstreffer - 1:2. Nach Seitenwechsel nutzten die Slowaken einen Rapid-Ballverlust im Spielaufbau eiskalt aus, Matej Trusa traf zum 3:1 (51.) für DAC 1904. In der 64. Minute schob Ferdy Druijf nach einem Abwehrpatzer der Slowaken zum 2:3 ein. Statt dem Ausgleich sahen die knapp über 2.000 Zuschauer in der 87. Minute noch das 4:2 für die Gastgeber, ein satter Schuss von Milan Vitalis war für Rapids Schlussmann Lorenz Orgler nicht zu entschärfen.