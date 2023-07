Frau in Straßenkleidung und Kopftuch flog aus Bad

Für die Organisation SOS Menschenrechte ist der Vorfall eine klare Diskriminierung aufgrund der Herkunft und insbesondere der Religion. Für die Linz AG ist es eine Frage der Badeordnung. Doch was war passiert? Am vergangenen Freitag kam es im Linzer Schörgenhubbad zu einem Vorfall. Eine Frau aus Somalia, die als Schulassistentin eine Schulklasse beaufsichtige, tat dies in voller Straßenkleidung und Kopftuch.