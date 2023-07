Katzenbabys in Not: Sanitäter greifen beherzt ein

Liebevoll umsorgt

Sehr zur Freude der Ersthelfer: „Am liebsten hätte ich sie gleich mit nach Hause genommen“, so Lenhard. Während die Katzenmama und ihre Babys umsorgt wurden, stellte sich schnell die Frage, was mit den flauschigen Findlingen passieren solle. „Wo bringen wir sie hin?“, warf Pirk in die Runde. Mit der tatkräftigen Unterstützung von Kollege Thomas Holcik wurden sie ins Tierheim nach Bruck an der Leitha gebracht. Zur großen Überraschung aller hatten bereits zwei weitere Katzenbabys ihren Weg dorthin gefunden. Die Freude über die herzerwärmende Familienzusammenführung trübte nur der Ärger über die Herzlosigkeit der Besitzer.