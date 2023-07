Wien: Frau erstochen, Mann sprang in die Tiefe

Mordalarm in Wien-Ottakring: Im Bereich Thaliastraße in der Nähe des Brunnenmarkts soll es am Montag zu einer schrecklichen Bluttat gekommen sein. Eine Frau (28) wurde mit Stichwunden in einer Wohnung aufgefunden - sie verstarb noch vor Ort. Zudem wurde ein Mann (35) mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Innenhof entdeckt. Er war zuvor aus dem dritten Stock gesprungen.