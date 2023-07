„Hinti“ spricht über sein neues Nachwuchs-Projekt

Stary und Bürgler zu Gast

„Und wir wollen allen zeigen, was auf die Kids in den LAZ und in Akademien zukommt“, erklärt „Hinti“, der dafür auch Werner Bürgler (LAZ) und Roman Stary (AKA WAC) als Vortragende gewinnen konnte. „Zudem erkläre ich, wie es für jeden, der es dorthin nicht schafft, noch eine Chance aufs Profitum gibt - durch mein Projekt.“