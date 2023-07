„Krone“-Kapelle rockte Hauptbühne am Woodstock

Erst Besucher, jetzt auf der Bühne

Gut 150 Kilometer Anfahrt nahmen die Musiker auf sich. „Ich war schon zweimal als Besucher am Woodstock, ich weiß also, was da los ist, wie sehr das Publikum mitfeiern kann“, so Prieler. Trotzdem überwältigten den Musiker nach dem Auftritt die Emotionen: „Das war ein Wahnsinn, die ganzen Leute, die hereingeströmt sind, mitgeklatscht und mitgesungen haben. Ich glaube, jeder Musiker will das einmal erleben. Das sind Gefühle für die Ewigkeit.“