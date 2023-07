Früh aus den Federn aus Liebe zum Rehkitz

Die Emotionen liegen oft sehr nah beieinander

Nach einer halben Stunde Flug und genauer Beobachtung ist klar: Es liegt kein Kitz in der Wiese. Ein Auto kommt angerollt. Hermann Rainer will auf seiner Wiese daneben auch Heu machen. Schwaiger und seine Kollegen sehen einen Punkt auf dem Bildschirm. Wimmer, Hannah Bischof und Erich Bischof ziehen los zur Bergung. Mit dem Handy in der Tasche, Kopfhörern im Ohr und dem Weidenkorb lassen sie sich von Schwaiger telefonisch durch das hohe nasse Gras lotsen.