Für Stift Engelszell wird ein neuer Orden gesucht

Katholische Orden, bitte melden! Ein Nachmieter für das Stift Engelszell wird dringend gesucht! Wir bieten eine Forstwirtschaft mit 140 Hektar, Landwirtschaft mit 40 Hektar, Likörproduktion (rund 30.000 Liter jährlich), ein Fernheizwerk, zwei Kleinkraftwerke, einen Klosterladen und Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von Gebäuden“ – so ähnlich könnte ein Immobilienangebot für das Stift Engelszell aussehen. „Aber leider ist es nicht so, dass es Kolonnen von Bewerben dafür gibt, die vor der Klosterpforte stehen und ,Hier‘ winken“, erklärt Günter Dapunt, Ex-Banker und Unternehmensberater aus Vorarlberg, der für das auf Verwaltungsaufgaben für katholische Orden spezialisierte Kölner Unternehmen Auxilium Fide im Rahmen eines Projekts in Engelhartszell tätig ist.