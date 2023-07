Zwei Kinder in Wien bei Verkehrsunfällen verletzt

Und wieder gab es am Freitag Verkehrsunfälle in der Bundeshauptstadt. Diesmal waren allerdings auch Kinder involviert. Der Bub und das Mädchen wurden dabei verletzt. Zu Mittag erfasste eine Autolenkerin mit ihrem Fahrzeug ein elfjähriges Mädchen. Am Nachmittag wurde ein siebenjähriger Bub auf der Troststraße in Favoriten angefahren.