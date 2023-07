Sisters Festival feiert in der Arena Premiere

Komplette Frauenpower

Einen gänzlich anderen Wind versprüht das am 7. Juli erstmals auf dem Open-Air-Gelände der Wiener Arena stattfindende Sisters Festival. Fünf nationale und internationale Acts sorgen dort für einen musikalisch bunten Abend, der im ganzen Zeichen von Frauen steht. Nicht nur die Personen auf der Bühne sind weiblich, auch das Drumherum ist fest in der Hand von Frauen. Die lokale Crew wird bei der Veranstaltung aus Mitgliederinnen des gemeinnützigen Netzwerks „Sisters Of Music“ bestehen. So veranstalten und kuratieren sie das Konzert nicht nur, sondern sorgen auch für den gesamten Tagesablauf in der Arena.