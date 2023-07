Sänger, Produzent, Designer: Kann der Mann alles?

Also ließ Bernard Arnault, 74, oberster Herrscher des Konzerns LVMH, in Paris das ganze Viertel rund um den alten Pont Neuf absperren und die Steinbrücke mit goldenen Schachbrett-Quadraten belegen. In Anlehnung an das Damier-Muster, das sich durch die Kollektion 2024 zieht. So etwas schafft nur der zweitreichste Mann der Welt.