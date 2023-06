Herwig Struber wird zweites Vorstandsmitglied

Wie der Aufsichtsratsvorsitzende, Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), nach dem Hearing mitteilte, verfüge der studierte Techniker Struber über langjährige Erfahrung in der Salzburg AG, kenne das Unternehmen ausgezeichnet und genieße durch seine ausgewiesene Expertise hohes Ansehen und Wertschätzung in der Belegschaft und in der Energiebranche.