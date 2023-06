Wien wird in die Welt der Jazzmusik getaucht

Wer noch immer nicht weiß, wer Edgar ist, sollte Freitag in den Reigen gehen. Da spielt „er“ nämlich zuerst unplugged oben im Garten, um später im Lokal Vollgas zu geben. Das Projekt von Stephan Kutscher erfährt längst auch schon international hohe Beachtung. Bluesig geht es am Samstag in der Hadikgasse 62 zu: Rudi Bibers „Fellowship Of Blues“ wird die Szene begeistern.