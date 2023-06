Bewohner versucht Brand mit Wassereimer zu löschen

Im Garten unterhalb einer Erdgeschosswohnung in einer Mehrparteien-Wohnanlage in Wörgl, Tirol, kam es am Dienstag gegen 12.40 zu einem Brand. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Schnell griffen die Flammen auf ein Kellerabteil über. Ein Hausbewohner bemerkte den Brand und versuchte eigenständig mit einem Wassereimer, das Feuer zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Er zog sich dabei Brandverletzungen an der Hand zu.