Auch bei Exporten wird die nächste Zeit schwierig

Am Exporttag selbst können sich Unternehmen bei den Österreichischen Handelsdelegierten Tipps holen. „Es sind rund 150 Einzelgespräche mit den Delegierten und Experten gebucht worden“, so Hemma Kircher-Schneider, die Leiterin der Außenwirtschaft. „Wir wollen den Kärntner Firmen das Exportgeschäft schmackhaft machen - dazu unternehmen wir im November dann auch eine Wirtschaftsmission nach Indien.“ Bei der Exportgala am Abend werden dann erfolgreiche Kärntner Unternehmen vor den Vorhang geholt und in vier Kategorien der Exportpreis 2023 vergeben.