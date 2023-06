„Bin zusammengebrochen. Das war einfach zu viel“

„Konnte nur Danke sagen“

Als frisch-gebackener Champions-League-Sieger geht es für Gündogan nun zum FC Barcelona, wobei ihm der Abschied von seinem Team und Trainer Pep Guardiola nach all den Jahren besonders schwergefallen sei. „Ich konnte nur noch Danke sagen. Nicht nur für diese Saison oder für all die Trophäen, sondern dafür, dass ich überhaupt hierherkommen konnte“, so der langjährige City-Kapitän, der sich ab sofort für Peps Ex-Klub die Schuhe binden wird.