Deshalb lädt Pep Gündogan und Gattin zum Essen ein

Keine guten Restaurants in ganz Manchester? Das will Pep Guardiola so nicht stehen lassen. Nachdem Sara Arfaoui Gündogan, die Ehefrau von Cit-Star Ilkay Gündogan, sich unlängst darüber beschwert hatte, in der gesamten Stadt keine guten Möglichkeiten zu kennen, gut Essen zu gehen, meldete sich der Trainer zu Wort und lud das Paar kurzerhand in sein Restaurant ein.