Komposthaufen und Trockner fingen Flammen

Bereits am Montag zur Mittagszeit meldete ein Gemeindemitarbeiter in Obertrum am See einen Wäschetrockner-Brand bei sich zu Hause. Da die Eigentümer selbst unmittelbar gegen die Flammen vorgingen, beschränkte sich die Arbeit der zehn ausrückenden Floriani in zwei Wagen auf Nachlöscharbeiten und Belüften des Hauses.