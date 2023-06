Schwangere Rihanna trägt Babybauch und Speedy-Bags

Von der Canal Street inspiriert

Die neue Speedy wurde von dem urbanen Zentrum inspiriert, das Pharrell Williams‘ frühes Interesse an der Luxusbranche inspirierte: die Canal Street in Lower Manhattan, New York City. Eine kulturelle Schnittstelle, die von einer vielfältigen Energie und einer Mentalität des Trubels belebt wird, die in den Straßen der Weltmetropolen ihren Ausdruck findet, hieß es aus dem Hause Louis Vuitton.