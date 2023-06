Ist MotoGP-Legende Marc Marquez völlig am Ende?

Der spanische Honda-Pilot musste am Sonntag aufgrund zu großer Schmerzen auf einen Start beim WM-Lauf in Assen in den Niederlanden verzichten - wie schon eine Woche davor in Deutschland. „Es ist einer der schwierigsten Momente meiner Karriere“, gab der 30-Jährige offen zu. Marquez war mit einigen schmerzhaften „Souvenirs“ vom Sachsenring, wo er fünfmal zu Sturz gekommen war, in die Niederlande gereist: Rippenbruch, verstauchter Knöchel und ein Bruch am linken Daumen. Er habe sich gründlich untersuchen lassen, versicherte der Spanier. Deshalb habe er in Assen auch starten wollen. Zugleich gestand Marquez, dass er physisch nicht bei 100 Prozent sei.