„Es ist brutal laut, du verstehst kaum ein Wort!“

Mehr Fans als in den USA

Der Sieg blieb den Beez zwar verwehrt, die Brust wird im Spiel um Platz drei dennoch breiter sein. Dass die Boku heuer am Finaltag vor vollen Rängen im Stadion an der Hohen Warte spielen darf, hat sie vor allem dem Sieg gegen die MedUni zu Saisonbeginn zu verdanken. „Es ist irre. Ich habe in den USA Football gespielt und nicht einmal dort waren so viele Zuseher bei den Games. Vor so einer Kulisse zu spielen, ist einfach toll, es spornt dich an, wenn die Fans dir so zujubeln“, so Cheney.