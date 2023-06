Tigers wachen auf, Emps gewinnen Regenschlacht

„Haben uns ordentlich was anhören können“

„Das war eine Katastrophe. In der Pause haben wir uns dann (vom Trainerteam, Anm.) ordentlich was anhören können. Voller Motivation sind wir dann in die zweite Hälfte gestartet“, schilderte Tigers-Runningback Alexander Bosek, der nach Wiederanpfiff mit einem furiosen 70-Yard-Lauf zum Touchdown auf 13:0 erhöhte. Jadin landete wenig später nochmal am Scoreboard zum 21:0-Endstand.