Tiwag hätte das Geld, die Preiserhöhung abzublasen

Preisdiskussionen sind noch lange nicht zu Ende

Doch davor wird noch viel über den Tiroler Strompreis diskutiert, der am 23. Juli angehoben werden soll. „Auch nach den bevorstehenden Anpassungen bleibt der Landesenergieversorger ein günstiger und auch in Krisenzeiten verlässlicher Anbieter“, wurde betont. 61.000 Kunden hätten das neue Tarifangebot mit Bonus bei Wechsel in einen neuen Vertrag angenommen. „Parallel dazu haben wir auch die Beschaffungsstrategie optimiert, um die Preisänderungen am Energiemarkt künftig schneller an die Kundinnen und Kunden weitergeben zu können.“ Wurde früher bis zu drei Jahre im Voraus auf dem Strommarkt eingekauft, sollen die Intervalle nun verkürzt werden. Nachteil: Preise können nicht so lange niedrig gehalten werden wie bisher. Vorteil: Preissenkungen kommen schneller an.