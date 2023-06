Gamper und Kiesenhofer bejubeln Staatsmeistertitel

Der Zeitfahrtitel bei den Frauen ging an Anna Kiesenhofer. Die Olympiasiegerin aus dem Israel-Team holte sich fast eine Minute vor Christina Schweinberger ihren im Vorjahr an die Tirolerin verlorenen Titel wieder zurück. Für die 32-jährige Niederösterreicherin ist es der bereits vierte ÖM-Erfolg im Zeitfahren. Rang drei ging an Anna Kofler.