Handys & Co.: Brisanz für das Höchstgericht

Chats und Handys, Daten und Clouds: Heiße Zonen in Politik und Justiz. Auslöser war das Mobiltelefon von Ex-Finanzgeneral Thomas Schmid – Fundus für Ermittler, Opposition, Medien. Kritiker wie Verteidiger von ÖVP-Leuten monierten eine Verletzung der Privatsphäre. Zudem seien in der Strafprozessordnung (StPO) Handys und Co. nicht erfasst. Die letzte Novelle stammt aus 2008 – da gab es noch kaum Smartphones.