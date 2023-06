Mit Rapinoe und Morgan: USA enthüllt den WM-Kader

Rapinoe, Morgan und O‘Hara gewannen außerdem zusammen die Weltmeisterschaft 2015 in Kanada und wurden bei der WM 2011 in Deutschland Zweite hinter Japan. Die diesjährige WM mit 32 Mannschaften wird am 20. Juli eröffnet. Die US-Frauen spielen in der Gruppe E zusammen mit den Niederlanden, Portugal und Vietnam.