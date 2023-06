Zu wenig Ärzte: Hartberg kämpft um Gebärstation

Klar sei aber auch: Ohne zusätzliche Fachärzte werde es auf längere Sicht nicht gehen - und diese sind schwer zu bekommen. In der Region fehlen zudem Kassen-Gynäkologen, was die Situation weiter verschärft. Belastend ist die Situation vor allem für die in Hartberg stationierten Hebammen, die nicht wissen, wo sie künftig arbeiten sollen. Viele schwangere Frauen aus der Region Hartberg würden wohl künftig auch ins Burgenland (LKH Oberwart) ausweichen.