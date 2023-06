Kroatien: Ungarischer Militärhelikopter abgestürzt

Seilrutsche gestreift?

Der ungarische Hubschrauber soll sich laut Medien zum Training in Kroatien befunden haben. Zum Absturz kam es gegen Mittag in der Nähe des Nationalparks Krka. Die Unfallursache war vorerst unklar. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals „ŠibenikIN“ soll der Helikopter beim Tiefflug in der Schlucht die Seile der dortigen Seilrutsche gestreift haben.