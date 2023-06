Tote bei Brand und Kämpfen in Frauengefängnis

Nach den Kämpfen habe es am Dienstag in der Früh (Ortszeit) gebrannt. Mindestens 41 Menschen kamen nach offiziellen Angaben ums Leben, weitere sieben Frauen mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die meisten Opfer hätten Verbrennungen erlitten, hieß es. Die Ermittlungen laufen, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Honduras berichtete. Das betroffene Gefängnis liegt in der Ortschaft Támara rund 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tegucigalpa.