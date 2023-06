Schrecklicher Fund: Junge Frau tot in der Wohnung

Erst vor Kurzem hatte der Tod einer 22-Jährigen großes Entsetzen ausgelöst. Die junge Frau soll an einem „goldenen Schuss“ verstorben sein. Eine Überdosis dürfte ebenso das tragische Ende für eine knapp 19-Jährige bedeutet haben. Ihre Leiche ist am Montag in einer Wohnung mitten in Eisenstadt aufgefunden worden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.