Nur ein Drittel Österreichs ist besiedelt

Geht es nach Expertinnen und Expertinnen, wird das Ziel „mit Sicherheit“ auch nicht erreicht werden. Im Mai forderten 175 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Offenen Brief an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und weitere Verantwortliche mehr Schutz für Österreichs Böden. Zuvor hatte Totschnig das definierte Ziel wieder infrage gestellt, demnächst will er eine neue Strategie präsentieren.