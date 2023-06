„Unsere Unis brauchen Platz für unsere Studenten!“

Deshalb hat Mikl-Leitner ein Gutachten des Europarechtsexperten Walter Obwexer in Auftrag gegeben, der nun bescheinigt, dass Österreich die Zulassungsbeschränkungen des jeweiligen Heimatlandes anwenden dürfe. „Wir haben in Österreich einen akuten Ärztemangel, der sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird. Gleichzeitig sehen wir, dass jene, die hier bei uns Medizin studieren, zum überwiegenden Teil nicht in Österreich bleiben, um zu arbeiten. Daher ist es legitim, wenn für Medizinstudenten aus dem Ausland bei uns die gleichen Zulassungsvoraussetzungen gelten wie in ihrem Heimatland. Nur auf diese Weise lässt sich nämlich in Österreich der Gesundheitsschutz auf hohem Niveau gewährleisten“, erklärte Obwexer.