Bodenversiegelung: Weniger Straßenbau nötig?

Die Grünen üben Kritik wegen der Bodenversiegelung. Die SPÖ sieht sich wiederum durch den WWF bestätigt. Durch die steigende Bodenversiegelung droht es in Österreich immer heißer zu werden - was auch für die Gesundheit ein hohes Risiko bedeuten könnte. In einer Studie der Universität Berlin wurde der Zusammenhang zwischen Sterblichkeit und Lufttemperatur ermittelt. Finden Sie, dass Österreich beim Straßenbau bremsen muss, um dem entgegenzuwirken? Diskutieren Sie mit anderen Usern darüber in den Kommentaren, wir sind gespannt!