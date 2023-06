Bodenversiegelung erhitzt zunehmend die Gemüter

Die Temperaturen steigen spürbar an. In der kommenden Woche soll erstmals die 30-Grad-Marke geknackt werden. Doch die Hitze verspricht nicht nur feuchtfröhlichen Badespaß. Alljährlich fordert der Klimawandel zusehends seinen Tribut. Dringenden Handlungsbedarf ortet auch die Bürgerplattform Pro St. Pölten. Als ernste Warnung vor der ausufernden Versiegelung von Grünflächen in und rund um die Landeshauptstadt sprach Susanne Formanek jüngst klimabedingten Klartext.