Kosten laufen davon | Neuwahlen im Frühjahr

Die Kosten wachsen immer mehr Familien über den Kopf: Die „Krone“-Wirtschaftsredaktion schlüsselt es in unserer heutigen Ausgabe auf - auf Basis von Berechnungen der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldnerberatungsstellen. Dabei kam bei der Kalkulation für eine durchschnittliche Muster-Familie heraus: Heizkosten +58%, Strom sowie Nahrungsmittel +11%, Freizeit und kulturelle Aktivitäten +7% - in Summe braucht ein Elternpaar mit zwei Kindern (im Alter zwischen sieben und 14 Jahren) heuer bereits etwa 4077 Euro im Monat zum Leben. Und das sind fast 300 Euro mehr als noch im Vorjahr, addiert ergibt sich so die stolze Summe von 3600 Euro mehr im Jahr. Während die - meist unveränderbaren - Kosten davonlaufen, halten sich die Sparmöglichkeiten in engen Grenzen. Das besonders Fatale: Die Lebensausgaben der Muster-Familie sind kaum noch aus deren Einkommen zu decken. Diese Problemlage - sie wird wohl auch die nächsten Wahlen mitprägen.