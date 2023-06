Marko: „Irgendwie müssen sich die Jungen schämen“

Dominant, dominanter, Max Verstappen

Tatsächlich ist die Dominanz von Verstappen beeindruckend. Auch in Montreal gewann der Niederländer souverän von der Pole-Position aus. Der Titelverteidiger baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf 69 Punkte aus, da Teamkollege Sergio Perez bei trockenen Bedingungen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve nicht über den sechsten Rang hinauskam. Für Verstappen war es der 41. Grand-Prix-Sieg, er egalisierte damit das Lebenswerk des dreimaligen Weltmeisters Ayrton Senna. In dieser Saison setzte sich der 25-Jährige zum bereits sechsten Mal im achten Rennen durch.