Red Bull Racing hat die magische Marke geknackt! Am Sonntag fixierte Max Verstappen in Kanada den 100. Sieg für den österreichischen Rennstall in der Formel 1. „Schade, dass er das nicht mehr miterleben konnte“, sagte Helmut Marko über den 2022 verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz.