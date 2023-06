Zahlen zu Hass-Postings von FIFA veröffentlicht

Die höchste Zahl an Hasskommentaren und Beleidigungen gab es beim WM-Viertelfinale England gegen Frankreich. Mehr als 300 Personen wurden laut FIFA während der WM beleidigender, diskriminierender oder einschüchternder Posts oder Kommentare überführt. Die Informationen werden an die jeweiligen FIFA-Mitgliedsverbände sowie die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, damit diese gegen die Täter vorgehen können. Die Teams und Spieler hatten bei der WM zudem Zugang zu einer Moderationssoftware, mit der beleidigende Kommentare sofort und automatisch von ihren Seiten ausgeblendet werden konnten. So wurden 286.895 Kommentare vor der Öffentlichkeit verborgen, ehe die Zielperson oder ihre Follower den Inhalt sehen konnten, hieß es von der FIFA.