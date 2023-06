Show ohne Sprünge? Wasserschanze noch an Land

Neue Schanze kostet 30.000 Euro

Die alte Schanze lagert seit Jahren an Land in einem Gemeindegebäude, müsste erneuert werden. Eine neue würde 30.000 Euro kosten - Pläne gebe es genug. „Ob alt oder neu, in jedem Fall braucht es eine amtliche Abnahme und Genehmigung, ehe eine Schanze zu Wasser gelassen werden kann.“ Und Behördenverfahren dauern.